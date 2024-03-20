Sivas Çiçekli Mahallesi'nde Dursun Fidan’a ait kullanılmayan evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin söndürdüğü yangında evin bir odasındaki 3 keçi yavrusu ile 10 güvercin telef oldu, ev hasar gördü.
20 Mar 2024 - 09:59- Gündem Güncelleme:
Sivas'ta kullanılmayan evde yangın
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde kullanılmayan bir evde çıkan yangında 3 küçükbaş hayvan ile 10 güvercin telef oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.