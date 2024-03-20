Sivas'ta kullanılmayan evde yangın

Sivas Çiçekli Mahallesi'nde Dursun Fidan’a ait kullanılmayan evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin söndürdüğü yangında evin bir odasındaki 3 keçi yavrusu ile 10 güvercin telef oldu, ev hasar gördü.