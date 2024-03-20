- Asayiş

Öğrenci ve işçi servis minibüsleri çarpıştı

Antalya'nın Serik ilçesinde öğrenci servis minibüsüyle işçi servis minibüsünün çarpıştığı kazada 8'i öğrenci, 9 kişi yaralandı.

Öğrenci ve işçi servis minibüsleri çarpıştı mask
Öğrenci ve işçi servis minibüsleri çarpıştı
Öğrenci ve işçi servis minibüsleri çarpıştı
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Kaza, saat 07.00 sıralarında Yukarıkocayatak Mahallesi Küme Evleri mevkisinde meydana geldi. Ortaokul ve lise öğrencilerinin taşındığı İ.Y. idaresindeki 07 C 82165 plakalı minibüs ile Suriye uyruklu Mahmut Y. idaresindeki 50 MA 1645 plakalı işçi taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada öğrenci servisindeki 12 öğrenciden Ramazan K., Nihal Nur Ü., Ümmü B., Alperen K., Fatma A., Bahriye T., Fatmanur G., Zeynep G. ile diğer aracın sürücüsü Mahmut Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.

Kaza haberini alıp Serik Devlet Hastanesi'ne gelen veliler, aynı hastaneye getirilen minibüs şoförü Mahmut Y.’ye tepki gösterdi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, polisin kazayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

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20 Mar 2024 - 09:52 DHA Antalya- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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