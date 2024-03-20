Ramazan topu yerine ses bombası

Osmanlı döneminden bu yana ramazan ayında iftar vakti geldiğinde patlatılan 200 yıllık 'ramazan topu' geleneğinin yerini ses bombası aldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, top atışında kullanılan bezlerin çevre kirliliğine yol açması, ses bombasının daha pratik ve kullanışlı olması nedeniyle bir süre önce 'ses bombası' uygulamaya geçti. İtfaiye ekipleri, iftar saatine yarım saat kala hazırlıklarını tamamlayarak istasyondan çıkıyor. İtfaiye personeli, iftar vakti geldiğinde kent merkezine ve diğer bölgelere eşit uzaklıktaki Cam Piramit'in bahçesinde ses bombasını kontrollü patlatıyor.

'1800'LÜ YILLARDAN BU YANA SÜREGELEN ADET'

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Hürriyet İtfaiye İstasyonu'nda 7 senedir görev yapan itfaiye personeli Muhammet Güngörmüş, "Ramazan topu, 1800'lü yıllardan bu yana süregelen bir adet. Osmanlı zamanında akşam ezanın duyulmadığı bölgelerde, iftar saatinde vakti duyurabilmek için top atılmaya başlanmıştır. Günümüzde bu geleneği devam ettirmek için bir nevi ses bombası kullanıyoruz" diye konuştu.