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Bandırmaspor'a yeni teknik direktör

Bandırmaspor'da Hüseyin Eroğlu’nun istifasıyla boşalan teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek getirildi. Takımıyla ilk antrenmana çıkan Şimşek, 2016-2017 sezonunda Bandırmaspor'da 6 maçta görev almış ve takım daha sonra bir alt lige düşmüştü.

Bandırmaspor'a yeni teknik direktör mask
Bandırmaspor'a yeni teknik direktör
Bandırmaspor'a yeni teknik direktör
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1'inci Lig ekibi Bandırmaspor'da 27'nci hafta oynanan Eyüpspor karşılaşmasının 3-2 kaybedilmesinin ardından teknik direktör Hüseyin Eroğlu istifa etti. Bandırmaspor’da boş kalan teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek getirildi. Bandırmaspor resmi hesabından yapılan açıklamada, "Hoşgeldin Yusuf Şimşek! Yusuf Şimşek ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. " denildi.

2016-2017 SEZONUNDA ALT LİGE DÜŞTÜ

2016-2017 sezonunda Bandırmaspor'u çalıştıran Yusuf Şimşek, o dönem 6 maçta görev almış ve takım daha sonra bir alt lige düşmüştü. 48 yaşındaki Yusuf Şimşek'in UEFA-Pro Lisansı bulunmakta olup teknik direktörlük kariyerinde Karşıyaka, Antalyaspor, Mersin İY, Denizlispor, Karagümrük, Afyonspor, Balıkesirspor, 1461 Trabzon, Isparta 32 Spor, Çorlu 1947, Altay takımlarında da görev aldı.

Altay'dan ayrılmasının ardından Bandırmaspor ile anlaşmaya varan Yusuf Şimşek takımıyla ilk antrenmana da çıktı.

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20 Mar 2024 - 09:42 DHA - Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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