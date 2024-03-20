Yol verme kavgasında yumruklar konuştu

Olay 15 Mart Cuma günü Küçükbakkalköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre iki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı.Sözlü tartışma kısa sürede büyüdü, araçlarından inen sürücüler kavga etmeye başladı.Yumruklu kavgayı gören vatandaşlar müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı. Trafikteki kavgaya diğer sürücüler korna çalarak tepki gösterdi. Kavga sonrası sürücüler araçlarına binerek olay yerinden ayrılırken, yumruklu kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.