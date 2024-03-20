Kahramanmaraş'ta deprem

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 8.55'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 5.13 kilometre olarak ölçüldü. AFAD'tan yapılan açıklama şu şekilde;