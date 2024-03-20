- Gündem

Kahramanmaraş'ta deprem

AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta deprem mask

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 8.55'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 5.13 kilometre olarak ölçüldü. AFAD'tan yapılan açıklama şu şekilde; 

# Deprem, Kahramanmaraş, sondakika, Gündem, dulkadiroğlu, olarak, saat, ISE

20 Mar 2024 - 09:02 Kahramanmaraş- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL