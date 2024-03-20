İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekihleri, İstanbul merkezli Kocaeli, İzmir, Bursa, Samsun, Diyarbakır ve Erzincan’da 'Çetinler' suç örgütüne yönelik eş zamanlı 'Mahzen 15' operasyonlar düzenledi. Operasyonda uyuşturucu madde ticareti, kasten öldürmeye teşebbüs, silahla yaralama, iş yeri kurşunlama ve yağma suçlarını işledikleri tespit edilen elebaşları Özay Çetin ve Mert Çetin'in de aralarında bulunduğu 109 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca operasyonda 7 adet ruhsatsız tabanca, 4 kilo eroin 2 kilo metamfetamin, muhtelif miktarda esrar, bonzai, kokain ve uyuşturucu hap, çok sayıda şarjör, fişek ve yüklü miktarda TL'ye el konuldu. Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Başsavcılığımızı, Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.
- Asayiş
Bakan Yerlikaya: "109 şüpheli yakalandı"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı yapılan 'Mahzen-15' operasyonlarında içlerinde elebaşları Özay Çetin ve Mert Çetin'in de bulunduğu 'Çetinler' suç örgütü üyesi yakalandığını açıkladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.