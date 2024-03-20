İzmir'de terör operasyonu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, DHKP-C ve MLKP terör örgütlerine finansman sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık talimatı ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı desteğiyle İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyon kapsamında, 25 şüpheliden 18'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından İzmir İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Öte yandan, operasyonun devam ettiği öğrenilirken, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu ve 5 şüphelinin de firar durumda olduğu belirtildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.