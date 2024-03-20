- Siyaset

Okuyan: "Türkiye'de önemli meseleler tartışılmıyor"

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, katıldığı bir televizyon programında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye’nin iç politika, ekonomi, dış politika, eğitim, sağlık, laiklik gibi temel meseleleri hiç tartışılmıyor." diye konuştu.

Okuyan: "Türkiye'de önemli meseleler tartışılmıyor" mask

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, katıldığı bir televizyon programında konuşmaları şöyle: "İktidar ve muhalefetin seçim sürecini nasıl yönettiği sorusuna hiç sağlıklı olmayan bir seçim ortamı olduğunu düşünüyorum. Türkiye’nin iç politika, ekonomi, dış politika, eğitim, sağlık, laiklik gibi temel meseleler hiç tartışılmıyor." dedi.

Okuyan, siyasetçiler arasındaki itiş kakışa dayanan tarzın yurttaşların siyasete ilgisini azaltma tehlikesi barındırdığına dikkat çekti. Siyasete halkın aktif olarak katılması gerekliliğine vurgu yapan Genel Sekreter, “Halk izlerse böyle siyaset yapılır. Halk siyaset yaparsa bu düzeysizliğe izin vermez.” diye konuştu.

Siyasetin kişiselleşmesi ve partilerin önemsizleşmesi Okuyan’ın dikkat çektiği bir başka eğilim oldu. Siyasi partilerin konuşmaya başladıklarında problem yaratacak kadar iç bütünlüklerini yitirmiş olduklarını söyleyen Okuyan, laf sokma üzerine kurulu siyaset kültürünün bunun bir sonucu olduğuna işaret etti.

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20 Mar 2024 - 08:14 - Siyaset

Mahreç  Şevval Ateş

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