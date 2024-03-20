CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamuda taşeron çalışanlar için kanun teklifi verdi. Gürer, “Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından istihdam edilen kişilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesi amaçlayan kanun telifinin Meclis açılması ile öncelikle görüşülmesini istedi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Modern kölelik olan güvencesiz, örgütsüz, özlük haklarından mahrum, düşük ücretle kamu kurum kuruluşlarda taşeron yanında çalıştırılan tüm işçiler çalıştıkları kurum kadrosuna alınarak taşeron çalışma sonlandırılmalıdır. 696 sayılı KHK ile haksız biçimde bir kısım taşeron kadro verilmemiştir.4 Aralık öncesi birkaç gün ile kadro hakkı alamayan ve de kurumda hizmet alım sözleşmesi takılan tüm taşeronlara kadro hakları verilmelidir. Staj ve çırak mağdurları, Emeklilikte Adalet Arayanlar ve Taşeronda kalanların sorununu mutlaka iktidar çözmek zorundadır” diye konuştu.