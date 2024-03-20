20 Mar 2024 - 07:00- Asayiş G:

Beyoğlu'nda yangın

Beyoğlu'nda lastik tamircisi olarak kullanılan iş yerinde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki dükkana ve park halindeki İETT otobüsüne sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülürken, iş yerleri ve otobüs hasar gördü.

Beyoğlu'nda yangın
Beyoğlu'nda yangın
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Yangın, saat 03.45 sıralarında Bostan Mahallesi Kurtuluş Deresi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce lastik tamircisi olarak kullanılan dükkanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişiğindeki başka bir dükkana ve park halindeki İETT otobüsüne sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına farklı ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın uzun süren çalışmaların ardından güçlükle söndürüldü. Yangın sırasında iş yerleri kullanılamaz hale gelirken, otobüste hasar oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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20 Mar 2024 - 07:00 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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