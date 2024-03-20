Beyoğlu'nda yangın

Yangın, saat 03.45 sıralarında Bostan Mahallesi Kurtuluş Deresi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce lastik tamircisi olarak kullanılan dükkanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişiğindeki başka bir dükkana ve park halindeki İETT otobüsüne sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına farklı ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın uzun süren çalışmaların ardından güçlükle söndürüldü. Yangın sırasında iş yerleri kullanılamaz hale gelirken, otobüste hasar oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.