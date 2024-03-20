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Elektrik iletim projesinde sona yaklaşıldı

Ultra yüksek gerilimli elektrik iletim projesinde sona yaklaşıldı.

Elektrik iletim projesinde sona yaklaşıldı mask

Ultra yüksek gerilimli bir elektrik iletim projesinin Sichuan-Chongqing hattının Chongqing bölümü 17 Mart Pazar günü itibarıyla tamamlandı. Chongqing’deki söz konusu proje çalışmalarının yeni bitirilmiş olduğu ve projenin bütününün 2024 yılında hizmete girmesinin beklendiği bildirildi.

14. Beş Yıllık Planın (2021-2025) temel elektrik iletim projelerinin bir parçası olan bu bölümde Sichuan’da ve Chongqing’de 1000 kilovoltluk dört adet ultra yüksek gerilim/tansiyon istasyonunun inşa edilmesi öngörülüyor.

Proje hizmete girdiğinde Tibet Özerk Vilayeti Garze’de, Tibet’in Qiang Aba vilayetinde, güneybatı eyaleti Sichuan’da üretilen elektriğin, bölgedeki fazla elektrik talebine sahip büyük kentlerin gereksiniminin giderilmesi amacıyla buralara elektrik iletilmesine katkıda bulunacak. Yapılan tahminlere göre proje, her yıl 35 milyar kilovoltluk enerji iletme kabiliyetine sahip olacak.

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20 Mar 2024 - 06:33 - Gündem

Mahreç  Şevval Ateş

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