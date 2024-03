Hatay'da 700 çocuğa diş taraması yapıldı

Proje kapsamında; deprem bölgesi olan Hatay’da 700 öğrenciye ağız sağlığı ve diş taraması yapıldı. Ayrıca çocuklara çeşitli dramalar ile dişlerdeki çürüğün sebepleri anlatılarak, çürük dişlerin nasıl onarılması gerektiği de aşılandı. Pilot bölge olan Hatay’dan başlanarak iki gün devam eden etkinlikte, depremden etkilenen diğer bölgelerde de çalışmaların sürdürülmesi hedefleniyor…

Dental Estetik Center, Hatay Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİD) iş birliği ile gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesi kapsamında, deprem bölgesi olan Hatay'da önemli bir çalışmaya imza attı. Proje kapsamında 700 öğrenciye ağız sağlığı ve diş taraması yapılarak, çocuklara dişlerdeki çürüğün sebepleri ve nasıl onarılabileceği konusunda bilgilendirme yapıldı. Projenin pilot bölgesi olan Hatay'da başlayan çalışmaların depremden etkilenen diğer bölgelerde de devam ettirilmesi planlanıyor. Benzer projelerin sürdürülerek daha fazla çocuğa ulaşılması ve ağız sağlığının öneminin toplumda daha fazla farkındalık oluşturulması da hedefleniyor.



“BU PROJELERİN SÜRDÜRÜLMESİ VE YAYGINLAŞTIRILMASI KONUSUNDA KARARLIYIZ”



Avrupa Estetik Diş Hekimliği Akademisi Üyesi, Divas in Dentistry Türkiye Temsilcisi Güzin Kırsaçlıoğlu, ağız ve diş sağlığının genel sağlık üzerindeki önemine değinerek, bu tarz sosyal sorumluluk projelerinin önemli olduğunu vurguladı. Kırsaçlıoğlu; “Deprem bölgesinde yaşanan insanlara destek olmanın ve onların sağlık sorunlarına çözüm bulmak çok değerli. Ağız ve diş sağlığı herkesin erişebileceği bir konu. STK'lar ile de bu tarz projelerde iş birliği oluşturarak, destek vererek toplumda farkındalık oluşturabilmekten memnuniyet duyarız. Deprem bölgesi olan Hatay'dan başlayarak, diğer bölgelerde de benzer çalışmaların sürdürülmesi ve yaygınlaştırılması konusunda kararlıyız. Bu tür toplumsal sorumluluk projelerinin sürekli olarak desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Projeye katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz. Bu duyarlı çalışmaların her zaman topluma pozitif etkileri var ve bizler de desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



HATAY'DA 700 ÖĞRENCİYE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TARAMASI



Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, birçok binanın yıkıldığı kentte diş sağlığı alanında da büyük sıkıntı yaşandığını anlatan Uzm. Dt. İlkay Gül, “Dental estetik Center olarak Hatay’da yaklaşık 700 depremzede çocuğumuza, ağız diş sağlığı tarama ve bilinçlendirme hizmetlerimiz için buradayız. Dişleri düzenli olarak fırçalamak, ağız sağlığını korumak için kritik. Valilik ve belediye onaylı bu projemiz ile diş sağlığı alışkanlığına her koşulda özen göstermenin önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz. Aslında projenin amacı, deprem bölgesinde yaşayan çocukların ağız ve diş sağlığını korumak ve onlara bilinç kazandırmak. Bu tür sosyal sorumluluk projeleri, toplumun sağlık bilincini arttırmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsemek için önemli. Bu proje ile çocuklara erken yaşta diş sağlığı ve bakımı konularında farkındalık yaratmak istiyoruz. Ayrıca çocuklara diş sağlığının genel sağlıkla olan bağlantısını da anlatarak, düzenli diş kontrollerinin önemini vurgulamak istedik. Projede gösterilen ilgi ve destek, diğer bölgelerde de devam edilmesi gereken bir süreç olduğunu gösteriyor” diye konuştu.





DENTAL ESTETİK CENTER HAKKINDA:

1993 yılında kurulan Dental Estetik Center, hastalarıyla birlikte büyüyen, son teknolojik cihazlarla donatılmış, uzman kadrosuyla hizmet veriyor. Dental Estetik Center, biyolojik implant ve dijital diş hekimliği konularında sunduğu yenilikçi yaklaşımla, hastalarına doğaya saygılı ve etkili tedaviler sunuyor. Klinikte İmplat, estetik diş hekimliği, çocuk diş hekimliği, kanal tedavisi, holistik diş hekimliği, genel diş hekimliği, dijital diş hekimliği, protez gibi çok sayıda tedavi uygulanıyor. Dt. Güzin Kırsaçlıoğlu liderliğindeki uzman ekip, 30 yıldır süregelen başarılı hizmet anlayışını sürdürmeye devam ediyor.

Dt. Güzin Kırsaçlıoğlu, New York University, School of Dentistry 2011-2012. New York Üniversitesi ‘de Estetik Diş Hekimliği üzerine master yapmıştır. Güzin Kırsaçlıoğlu’nun lisansüstü eğitimi sadece diş hekimliğiyle sınırlı değildir. Aynı zamanda “Paul Meyer” liderlik ve yönetim, NLP, yaşam koçluğu, iletişim ve işletme eğitimleri almıştır. Bu eğitimler ve 30 yıllık tecrübenin sonucu olarak; klinik yönetimi ve doktor-hasta ilişkisi alanlarında diş hekimleri ve diş hekimi asistanlarına eğitim vermektedir. Şimdi SORBONE ÜNİVERSİTESİNDE MBA yapmaktadır.Klinikteki uygulamalardaki Bütüncül yaklaşımı ile Estetik Diş hekimliğinin birleşimi olan Emotional Dentıstry (duyusal diş hekimliği) konseptini sunum haline getirip New York Üniversitesin ‘de Lecture olarak sunmuştur. Ardından kadın diş hekimlerinden olan Divas in Dentıstry grubunda da bu sunumunu tüm dünyadan katılan diş hekimlerine aktarmıştır. Aynı sunum talep üzerine Dubai Gürcistan ve İstanbul’da uluslararası kongrelerde sahne bulmuştur. https://dentalestetikcenter.com/