Sağlık çalışanlarına droneler ile kahve servisi

Firmanın droneler aracılığıyla kahve ikram ettiği etkinlikte, sağlık çalışanlarına teşekkür edildi ve önemli bir mesaj verildi. Sağlık çalışanlarının fedakârlıklarını ve özverili çalışmalarını vurgulamak amacıyla düzenlenen etkinlikte Arabica Coffee House, her yudumda şifa ve umut dileklerini iletti.

Arabica Coffee House, sağlık çalışanlarına 14 Mart Tıp Bayramı’nda droneler aracılığıyla kahve servisi yaptı. Sağlık çalışanlarına duyduğu saygı ve minnettarlığı dile getiren firmanın bu özel etkinliği, sağlık çalışanlarının moralini yükseltmeye ve onlara destek olmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MORAL VE MOTİVASYON OLDU

Arabica Coffee House, tüm sağlık çalışanlarına sağlık, şifa ve umut dolu günler dilerken, onların en büyük kahraman olduğunu bir kez daha hatırlattı. Sağlık çalışanlarına yapılan bu anlamlı jest ile, onların günlük zorluklarında bir nebze olsun moral ve motivasyon sağlamasının amaçlandığı belirtildi. Gerçekleştirilen bu etkinlikte droneler aracılığıyla kahve ikramı, hem teknolojinin yaratıcılığını vurguladı hem de sağlık çalışanlarının fedakârlıklarını takdir etti.

Firmanın paylaştığı mesajda; “Arabica Coffee House olarak, kahramanlarımızın her zaman yanındayız. Bu Tıp Bayramı'nda kahramanlarımıza kahveyle şükranlarımızı sunuyoruz. Her yudumda şifa ve umut dileklerimizle, Tıp Bayramınız kutlu olsun!” ifadelerine yer verildi.