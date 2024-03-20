Kadıköy'de kaza: 2 yaralı

Kaza, saat 00.30 sıralarında Caddebostan Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maltepe istikametine seyir halinde olan Gizem Demirbilek'in kullandığı 34 EPH 898 plakalı otomobil, sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki 34 DKR 888 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucu sürücü Gizem Demirbilek(35) ve ön koltuktaki yolcu Miray Çetinkaya(31) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
ELEKTRİK KAÇAĞI TESPİT EDİLDİ
Çarpma sonucu devrilen aydınlatma direğinde elektrik kaçağı olduğu tespit edildi. Direkteki akım sebebiyle araçlara müdahale edemeyen itfaiyenin haber vermesi üzerine olay yerine elektrik ekibi sevk edildi. Elektrik ekiplerinin akımı kesmesi ile kazalı araçlar bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.