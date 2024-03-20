Kadıköy'de kaza: 2 yaralı

Kaza, saat 00.30 sıralarında Caddebostan Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maltepe istikametine seyir halinde olan Gizem Demirbilek'in kullandığı 34 EPH 898 plakalı otomobil, sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki 34 DKR 888 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucu sürücü Gizem Demirbilek(35) ve ön koltuktaki yolcu Miray Çetinkaya(31) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ELEKTRİK KAÇAĞI TESPİT EDİLDİ

Çarpma sonucu devrilen aydınlatma direğinde elektrik kaçağı olduğu tespit edildi. Direkteki akım sebebiyle araçlara müdahale edemeyen itfaiyenin haber vermesi üzerine olay yerine elektrik ekibi sevk edildi. Elektrik ekiplerinin akımı kesmesi ile kazalı araçlar bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.