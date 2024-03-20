3 orman personeli yaralandı

Kaza, saat 17.10 sıralarında Muğla-Fethiye karayolunda meydana geldi. Hüseyin D. yönetimindeki 48 AES 545 plakalı Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan kamyonet, yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Hüseyin D. ile kamyonette bulunan 2 personel yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çabasıyla kamyonetten çıkarılan yaralılar, Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.