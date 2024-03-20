3 orman personeli yaralandı

Kaza, saat 17.10 sıralarında Muğla-Fethiye karayolunda meydana geldi. Hüseyin D. yönetimindeki 48 AES 545 plakalı Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan kamyonet, yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Hüseyin D. ile kamyonette bulunan 2 personel yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çabasıyla kamyonetten çıkarılan yaralılar, Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.