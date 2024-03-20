Kampanya binlerce çocuğu kitaplarla buluşturacak



Kitap bağışı yapan basketbolseverler Aliağa Petkimspor maçını ücretsiz izleyebilecek



Kampanyaya destek vermek isteyen eğitim gönüllüleri, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oluşturulacak kitap bağış noktalarına karalanmamış, boyanmamış ve iyi durumda olan ilk ve ortaokul seviyesindeki kitapları bırakabilecek.



Basketbolseverlerin Sinan Erdem Spor Salonu’na kitap getirerek ücretsiz izleyebileceği Anadolu Efes – Aliağa Petkimspor karşılaşmasının tarihi ise ilerleyen günlerde Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanacak.



Anadolu Vakfı’nın gönüllü bursiyerleri de “ Bir Kitap da Sen Getir” projesinin kampanya gönüllüleri olarak destek olacak.



Ayrıca dileyen Anadolu Efes taraftarları EuroLeague’de 19 Mart 2024’te oynanacak Olympiacos ve 21 Mart 2024’te oynanacak Alba Berlin maçlarında da bağış noktalarına kitap bırakabilecek.



Toplanan kitaplar yine ihtiyaç sahibi okullara gönderilecek



Her yıl Kütüphaneler Haftası’nda düzenlenen “Bir Kitap da Sen Getir” kampanyası kapsamında eğitim destekçisi basketbolseverlerin bağışlayacağı kitaplar, tasnif sürecinin ardından Anadolu Vakfı’nın belirleyeceği ihtiyaç sahibi okullara gönderilecek.



Bugüne kadar Adana’dan Ağrı’ya, Kastamonu’dan Ankara’ya, Manisa’dan Şanlıurfa’ya kadar farklı illerdeki okullara kitap bağışı yapılması sağlanan kampanya kapsamında 2023 yılında toplanan kitaplar da deprem felaketinden etkilenen bölgelerdeki okullara destek olunmasını için gönderilmişti.



Anadolu Efes Spor Kulübü, tüm basketbolseverleri bu anlamlı kampanyanın bir parçası olmaya davet ediyor.