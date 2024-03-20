'Ramazan akşamlarına Türk kahvesi yakışır'

“Hepimizin Ortak Noktası” Kahve Dünyası, iftardan 1 saat sonra tüketilen Türk kahvesinin iştahı bastırdığını ve bu sayede kişiyi gece boyunca sağlıksız atıştırmalıklardan uzak tuttuğunu hatırlatıyor. Ayrıca Türk kahvesinin metabolizmayı hızlandırdığına, sindirim sürecine yardımcı olduğuna, konsantrasyonu artırdığına da dikkat çekiyor. Kahve Dünyası, Taze Çekilmiş Türk Kahvesi ile Ramazan akşamlarında kahve keyfinize ortak oluyor.



Kahve Dünyası mağazalarında ve www.kahvedunyasi.com online mağazasında satışa sunulan Taze Çekilmiş Türk Kahvesi, %100 Arabica çekirdeklerinden taze taze, tam kıvamında ve büyük bir ustalıkla kavrularak hazırlanıyor. Sipariş üzerine taze taze çekilerek özel ambalajında misafirlere sunuluyor. Kahve Dünyası Taze çekilmiş Türk Kahvesi’nin orta ve çok kavrulmuş seçenekleri bulunuyor.



Kahve Dünyası Hakkında



Yarım asırdır kahve - kakao ticareti yapan ve 30 yıla yaklaşan çikolata deneyimi bulunan Altınmarka Grubu’nun bir üyesi olan Kahve Dünyası, ilk mağazasını İstanbul’un Eminönü semtinde açtı. Misafirperverliği ve ikram kültürüyle kısa sürede sektörün öncü markalarından biri haline gelen Kahve Dünyası günümüz itibarıyla Türkiye’nin coğrafi penetrasyonu en yüksek kahve ve çikolata zinciridir. Yurt içinde 300’ü aşkın mağaza olmak üzere 1.000’e yakın satış noktası, yurt dışında ise 13 mağazası bulunan Kahve Dünyası, her gün 100 bini aşkın misafirine hizmet vermektedir. Tüm mağazalarının işletmesini üstlenerek kalitesini garanti altına alan Kahve Dünyası aynı zamanda, kahve, çikolata, dondurma, unlu mamul ve fit lezzetlerden oluşan bini aşkın lezzetini Türkiye’de benzeri olmayan kahve mağazacılığı anlayışıyla misafirlerine sunmaktadır. “Hepimizin Ortak Noktası” söylemiyle faaliyetlerini sürdüren Kahve Dünyası’nın kurumsal sosyal sorumluluk projelerini bir araya getirdiği budunyahepimizin.org isminde bir platformu bulunmaktadır.



Kahve Dünyası Online Mağaza Hakkında

Kahve Dünyası 2012 yılından bu yana www.kahvedunyasi.com online mağazası ile herkesin severek tükettiği ürünlerini müşterileriyle buluşturuyor.