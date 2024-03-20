Kayseri'de 2 şüpheliye gözaltı

Büyütmek için resme tıklayın

Valiliğin açıklamasına göre, Kocasinan ilçesi Himmetdede Mahallesi'nde asayiş uygulaması gerçekleştiren jandarma ekipleri, şüphe üzerinde durdurdukları araçta M.A. ile F.A'nın üzerinde arama yaptı.

Aramada, 5 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ile 26 mermi ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.