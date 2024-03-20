Trabzon Valiliği açıklama yaptı

Olay, 18 Mart'ta Değirmendere Mahallesi yeni otogar mevkisinde meydana geldi. Kimliği açıklanmayan bir kişi, hoparlörlerinden gelen sesten rahatsız olduğu gerekçesiyle seçim propagandası yapan CHP'nin park halindeki miting otobüsüne taş attı. Taşın isabet ettiği otobüsün yan camı çatlarken, şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı. Parti yetkililerinin şikayetçi olmadığı şüpheli, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Trabzon Valiliği, CHP'nin miting otobüsüne taş atılmasıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi miting otobüsünün sesli propaganda yaparak bekleme yaptığı sırada bir şahıs tarafından otobüse taş atılmak sonucunda otobüsün kapı camında küçük bir çatlak meydana geldiği tespit edilmiştir. İfadesine başvurulan şahıs; 'taşı, otobüsten gelen yüksek sesten rahatsız olduğu için attığını, fiilinin siyasi bir nedeni bulunmadığını' ifade etmiş olup, sonrasında serbest bırakılmıştır. Konu ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi İl Yönetimi’ne sorulduğunda olaydan haberleri olduğunu ve olayın siyasi bir yönü olmadığı için şikayetçi olmadıklarını söylemişler, olay hakkında bugüne kadar da herhangi bir müracaat vuku bulmamıştır" denildi.