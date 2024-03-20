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TOFAŞ, çeyrek finalde

TOFAŞ, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu I Grubu'ndaki son maçında Fransa temsilcisi SIG Strasbourg'a 78-65 yenilerek, çeyrek finale yükselme şansını kaybetti. Ancak, Unicaja Malaga'nın Cholet Basket'i yenmesiyle ikili averaj üstünlüğü elde ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

TOFAŞ, çeyrek finalde mask
TOFAŞ, çeyrek finalde
TOFAŞ, çeyrek finalde
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SALON: Rhenus

HAKEMLER: Ademir Zurapovic, Paulo Marques, Lorenzo Baldini

SIG STRASBOURG: McGee 11, Lacombe 17, Brooks 7, Invernizzi 2, Maille 2, Hooker 12, Cavaliere 10, Booth 10, Oreoluwa 4, Dallo 3

TOFAŞ: Homesley 15, Winston 19, O’Brien 7, Wiley 9, Sakic 2, Tolga Geçim 5, Ege Demir 2, Mustafa Kurtuldum 3, Prewitt, Özgür Cengiz 3, Batın Tuna

1’İNCİ PERİYOT: 30-16

DEVRE: 51-32

3’ÜNCÜ PERİYOT: 63-50

5 FAUL: Cavaliere (SIG Strasbourg)

TOFAŞ, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu I Grubu 6’ncı ve son maçında deplasmanda Fransa temsilcisi SIG Strasbourg takımına 78-65 mağlup oldu ve Unicaja Malaga'nın Cholet Basket'i yenmesiyle ikili averaj üstünlüğünün sahibi olarak adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmanın en skorer ismi TOFAŞ'ta 19 sayıyla Cassius Winston oldu. Bu sonucun ardından TOFAŞ çeyrek finale yükselirken, SIG Strasbourg ise kupaya veda etti.

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20 Mar 2024 - 01:44 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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