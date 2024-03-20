Edirne’de tek katlı ev yandı

Yangın, saat 23.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Mısır Sokak’ta çıktı. Sokak üzerindeki tek katlı evde yalnız yaşayan Birsen Cambaz, komşularına misafirliğe gitti. Bu sırada iddiaya göre evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangını öğrenerek evine gelen Birsen Cambaz, uzun süre gözyaşı döktü. Polis, çevrede toplanan vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.