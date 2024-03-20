Erdal Beşikçioğlu mal varlığını açıkladı

CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu sosyal medya platformu üzerinden mal varlığını kamuoyuna duyurdu.
Erdal Beşikçioğlu sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:
"Kamuoyuna saygıyla duyurulur:
Tüm mal varlığım, devlet memuriyetim (Devlet Tiyatroları), Tatbikat Sahnesi ile uzun yıllar emek verdiğim sinema ve dizi filmlerden sağladığım birikimle edinilmiştir.
- Ankara Çankaya Güven Mh.de Kat Mülkiyeti Mesken
- İstanbul Zeytinburnu'nda Kat Mülkiyeti 2 Katlı Ofis
- İzmir Çeşme Ardıç Mh.de Bahçeli Dubleks Ev
- İzmir Konak Göztepe'de Kat İrtifakı Mesken
- İzmir Urla Yenikent'te Kat Mülkiyeti Dubleks Mesken
- 2020 Model Compass Jeep Marka Otomobil
- 2016 Model A4 Audi Marka Otomobil
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. ?? pic.twitter.com/IjjWOrP5uw— Erdal Beşikçioğlu (@erdalbeskcioglu) March 19, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.