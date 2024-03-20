Erdal Beşikçioğlu mal varlığını açıkladı

CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu sosyal medya platformu üzerinden mal varlığını kamuoyuna duyurdu.

Erdal Beşikçioğlu sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Kamuoyuna saygıyla duyurulur:



Tüm mal varlığım, devlet memuriyetim (Devlet Tiyatroları), Tatbikat Sahnesi ile uzun yıllar emek verdiğim sinema ve dizi filmlerden sağladığım birikimle edinilmiştir.

Ankara Çankaya Güven Mh.de Kat Mülkiyeti Mesken

İstanbul Zeytinburnu'nda Kat Mülkiyeti 2 Katlı Ofis

İzmir Çeşme Ardıç Mh.de Bahçeli Dubleks Ev

İzmir Konak Göztepe'de Kat İrtifakı Mesken

İzmir Urla Yenikent'te Kat Mülkiyeti Dubleks Mesken

2020 Model Compass Jeep Marka Otomobil

2016 Model A4 Audi Marka Otomobil

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



ERDAL BEŞİKÇİOĞLU



19.03.2024 "