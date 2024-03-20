Çifti kaza ayırdı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Yeşillik Caddesi'nde meydana geldi. Gaziemir - Konak istikametinde seyir halinde olan M.Ö. (31) yönetimindeki 35 ATK 514 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucu yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Kemal Yenidünya ve eşi Nurhayat Yenidünya'ya çarptı. Yenidünya çifti, kazanın şiddetiyle metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Mustafa Kemal Yenidoğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan eşi ise ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Kemal Yenidoğan’ın cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü M.Ö., gözaltına alındı. Kazayla ilgiyi soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.