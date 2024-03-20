- Asayiş

Çifti kaza ayırdı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Kemal Yenidünya (61) ve Nurhayat Yenidünya (51) çiftine çarptı. Kazada Mustafa Kemal Yenidünya hayatını kaybederken, eşi Nurhayat Yenidünya ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü M.Ö. (31) ise gözaltına alındı.

Çifti kaza ayırdı
Çifti kaza ayırdı
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Kaza, saat 22.00 sıralarında Yeşillik Caddesi'nde meydana geldi. Gaziemir - Konak istikametinde seyir halinde olan M.Ö. (31) yönetimindeki 35 ATK 514 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucu yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Kemal Yenidünya ve eşi Nurhayat Yenidünya'ya çarptı. Yenidünya çifti, kazanın şiddetiyle metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Mustafa Kemal Yenidoğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan eşi ise ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Kemal Yenidoğan’ın cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü M.Ö., gözaltına alındı. Kazayla ilgiyi soruşturma başlatıldı.

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20 Mar 2024 - 01:04 DHA İzmir/ Karabağlar- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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