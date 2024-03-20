Aort Damarı yırtılması sonucu yaşam mücadelesi veren eski milli futbolcu Ersen Martin, vefat etti. Beşiktaş ve Trabzonspor formaları giyen Ersen Martin, son olarak 10 Mart'ta entübe edilmişti. 44 yaşındaki eski milli futbolcu, tedavi gördüğü hastanede yaşamına veda etti.

TFF’DEN ERSEN MARTİN’E BAŞSAĞLIĞI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 44 yaşında yaşamını yitiren Ersen Martin için başsağlığında bulundu. TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

“Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımızın eski futbolcusu Ersen Martin'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 3'ü A Millî Takım, 5'i A2 Millî Takım, 3'ü de Ümit Millî Takım olmak üzere toplam 11 müsabakada Ay-Yıldızlı formamızı terleten Ersen Martin, kariyeri boyunca sırasıyla Nürnberg, Beşiktaş, Siirtspor, Göztepe, Denizlispor, Ankaraspor, Trabzonspor, Recreativo Huelva, Sivasspor, Manisaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor kulüplerinde oynamıştı. Merhum Ersen Martin'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz.”

BAKAN BAK'TAN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden Ersen Martin için taziye mesajı yayımladı. Bakan Bak, “Ülkemiz futbolunun sevilen ismi, milli takımımızın da formasını giyen Ersen Martin’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ersen kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR VE GALATASARAY’DAN PAYLAŞIM

Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray, yaşamını yitiren Ersen Martin için paylaşımda bulundu. Konuyla ilgili olarak yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

BEŞİKTAŞ: “Eski futbolcumuz Ersen Martin’in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ersen Martin'e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Türk spor camiasına başsağlığı diliyoruz.”

TRABZONSPOR: “Eski futbolcumuz Ersen Martin'in hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Yaşamını yitiren Ersen Martin’e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz.”

GALATASARAY: “Eski milli futbolcu Ersen Martin'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ersen Martin'e, Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyoruz.”

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