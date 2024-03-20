T.C. ANKARA 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/100 Esas

Davacı Ahmet Saruhan tarafından davalı Marem Evloeva aleyhine açılan boşanma davasında verilen ara karar gereğince; Dava dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren iki hafta yasal süre içerisinde HMK'nın 127. Md. gereği ve HMK'nın 129. Maddesinde yer alan şartları taşıyan cevap dilekçesini sunmanız gerektiğinin, cevap dilekçesi ile birlikte HMK'nın md. 116'da belirtilen ilk itirazları ileri sürmeniz gerektiği, aksi takdirde HMK'nın 131. md. gereği cevap verme süresi dolmamış olsa bile ilk itirazlarınızı ileri süremeyeceğiniz, süresinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde tüm iddiaların tarafınızca inkar edilmiş sayılacağı tarafınıza iş bu ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.