- Yaşam

Önce öldürdü sonra teslim oldu

İzmir Karabağlar'da, İ.T. (64), evde tartıştığı eşi H.T. (58) tarafından defalarca bıçaklandı. H.T. eşini bıçakladıktan sonra polis merkezine giderek teslim olurken, eve giden ekipler ise kadının cansız bedenini buldu. Malatya'da yaşayan çiftin, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası İzmir'e yerleştiği öğrenildi.

Önce öldürdü sonra teslim oldu mask
Önce öldürdü sonra teslim oldu
Önce öldürdü sonra teslim oldu
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​Olay, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Umut Mahallesi, Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sokak'ta meydana geldi. H.T. ile eşi İ.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.T., mutfaktan aldığı bıçakla eşi İ.T.'yi defalarca bıçakladı. Olay sonrası evden çıkan H.T., polis merkezine gidip eşini bıçakladığını söyleyerek teslim oldu. H.T.'nin polis merkezine gelip teslim olması sonrası eve giden ekipler, İpek T.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. İiT.'nin cansız bedeni, savcılık ve ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından  İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Depremin ardından Malatya'dan İzmir'e yerleşmişler

Öte yandan, Kahramanmaraş merkezli depremler öncesi Malatya'da yaşayan ailenin afetten etkilenip İzmir'e yerleştikleri öğrenildi. Kirada oturan çiftin iki çocuğunun olduğu, kızlarının İstanbul'da üniversitede öğrenim gördüğü ve çift ile yaşayan oğullarının ise olay anında evde olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

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19 Mar 2024 - 22:50 DHA İzmir- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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