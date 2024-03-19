İmamoğlu'ndan seçmene 'oyunuzu bölmeyin' çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen Sarıyer halk buluşmasına katıldı. Mitinge CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İstanbul Milletvekili Namık Tan, CHP İl Başkanı Özgür Çelik, Sarıyer Belediye Başkan adayı Oktay Aksu da katıldı. İmamoğlu, “Makamları da eş dost akrabaya dağıtıyorlar. Bir meczup vardı ya atamıza hakaret eden. Sülale boyu devletin kurumlarında, sülale boyu. Bu nedir ya? Bu nedir? Biz, milletin evlatlarıyla yönettik, milletin evlatlarıyla bu şehri yönetmeye devam edeceğiz. Deprem mağdurları için konut kurası çekildi geçenlerde, ne tesadüf bunların milletvekiline çıkıyor. O kuraya milletvekilini sokmayacaksın bile, bakın sokmayacaksın. İlk evim, ilk arsam kampanyasını kurası çekiliyor. Arsa bunların milletvekiline çıkıyor. Bak sen. Üstelik kampanyaya katılma şartı nasıl? Asgari ücrete sahip olmaktan ve asgari ücrete sahip olacaksın ki katılabilesin. Adamın milletvekili maaşı var. Ve yine arsa onlara çıkıyor. İşte onların düzeni bu şekilde. Biz İstanbul'da o düzeni yerle bir ettiğimiz için dayanamıyorlar. Onun için çatlıyorlar. Hakkını arayan vatandaşa ise ne yaptı? 'Hakkını arayan gelsin yüzüme haykırsın' dedi. Hakkını arayanları ya gözaltına alıyorlar, ya yumruk atıyorlar. Televizyonda izlediniz. Yumruğu atan da kim? TOKİ başkanı. Allah akıl versin sana" diye konuştu.

“Birinin evladı ölmüş, hiç oralı bile olmazlar"

İmamoğlu, "Hatırlayın, bu tahrikler, bu ayrıştırma, bu düşmanlaştırma çabaları sonucunda daha geçen seçimlerde Ordu'da, Gülyalı'da gencecik bir delikanlımızı kaybetmedik mi? Daha geçen yıl Mayıs seçimleri arifesinde, tabii hemen unutuyoruz sevgili dostlar. Ateş düşen yer, o ev, o hane, onu unutabilir mi? Onun için bunlara bu kötülüğü yapmalarına fırsat vermeyeceğiz. Bunlar, o kadar iftira atıyorlar. Seçim bittikten sonra ne diyorlar? 'Söylediğimiz hukuki değil ama siyasiydi' Birinin evladı ölmüş, hiç oralı bile olmazlar. Seçim kazanmak için onlarda tek kural var, her yol mübah. Seçim kazanana kadar her yol mübah. Bakın bu anlayışa hep birlikte son vereceğiz, son. 31 Mart'ta tarihe gömeceğiz, tarihe. 2019'da seçimi kazanmadık mı? Seçimi kazandıktan sonra bize hırsız demediler mi? Çaldılar demediler mi? Çıktı bir bakanı '700 terörist tespit ettik' demedi mi? Hani terörist? Hani hırsız?" ifadelerini kullandı.

“Oyunuzu bölmeyin"

Kişisel duygulardan ve taleplerden vazgeçilmesi gerektiği vurgulayan İmamoğlu, “Benim sesimi herkes duysun. Şükrü Genç başkanım benim ağabeyimdir. Allah'ın izniyle de hep öyle kalacaktır. Onu söyleyeyim. Benim ağabeyimdir. 2009'da 2014'te ve 2019'da benim partim, Cumhuriyet Halk Partisi, Şükrü abiyi aday yaptığında o zaman da kırılan, gücenen olmuştur, doğru mu? Kendine hak görerek, yapılmadığı için kızan da olmuştur. Öfkelenen de olmuştur. Öyle değil mi? Haksızlığa uğradığını düşünmüştür. Öyle değil mi? Elbet olmuştur, bu çok doğal süreçtir. Bugün de kırılanlar olduğu gibi ama bunun çözümü duygusal eylemlere girmek değildir. Hele hele şimdi, hele hele şu anda biz bu yola, biz bu yola kendi içimizde gönüller kırılsın diye değil, biz bu yola yeni gönüller fethetmek için çıktık. Bu yolda geride bırakılacak tek bir yurttaş, tek bir oy dahi yoktur. Bölünmek ve ayrışmak sadece bir kişinin işine gelir. Biliyorsunuz değil mi o bir kişiyi. Onun için buradan size, sizin nezdinizdeki bütün Sarıyerli hemşerilerime sesleniyorum. Oyunuzu bölmeyin. Oyunuzu bölmeyin" dedi.