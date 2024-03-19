Emine Erdoğan iftar programı düzenledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, büyüklerin, aileyi bir arada tutan ve koruyan rolüne ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek, "Kökleriyle bağı güçlü olan ağacı, ne kadar sert olursa olsun hiçbir rüzgar yıkamaz. Gençlerimizi büyüklerimizle bir araya getiren, adeta bir hayat stajı imkanı sunan projeleri hassaten önemli görmeliyiz" dedi.

Programda davetliler arasında Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri yer aldı. Programda konuşan Emine Erdoğan, ramazanın en güzel ve özlenen yanlarından birisinin de insanları sevdikleriyle buluşturan bereketli sofraları olduğunu dile getirdi. İftar masasının, ailenin genç, yaşlı, uzak, yakın tüm fertlerini etrafında topladığını belirten Emine Erdoğan, "Sofralarımızın baş köşesi ise aileyi birleştiren, bir arada tutan büyüklerimize ayrılır. Nitekim, kültürümüzde ve manevi dünyamızda, yaşlılığın müstesna bir değeri vardır" diye konuştu.

'GÜÇLÜ BİR TOPLUM, HAYATIN BÜTÜN EVRELERİYLE BARIŞIK BİR YAŞAM BİÇİMİYLE MÜMKÜNDÜR’

Erdoğan, büyüklerin, yakın tarihin canlı tanıkları, binlerce yıllık kültürün manevi taşıyıcıları olduğunu ifade ederek "Yaşlıları ile bağ kuramayan bir toplum, geçmişin birikimiyle donanmış eşsiz bir pusuladan mahrum kalıyor demektir. Ne yazık ki modern çağın kabulleri, ebedi gençliği yücelterek, yaşlılığı normalin dışına itmeye çalışıyor. Hâlbuki güçlü bireylerden oluşan güçlü bir toplum, hayatın bütün evreleriyle barışık bir yaşam biçimiyle mümkündür. Böylesi bir toplum, gençliğin dinamizmi ile yaşlılığın bilgeliğini harmanlayabilen ülkelerin erişebileceği bir idealdir" dedi.

'SİZLERİN YERİ, HEPİMİZİN KALBİNDE EN MÜSTESNA KÖŞEDEDİR'

Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaşlıların ev sıcaklığında bakım hizmeti alabildiği huzurevlerinin sayısını ve kalitesini istikrarlı bir şekilde artırma gayretinde olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Bakım hizmetlerinin kalitesinin artırılması amacıyla hazırlanan rehber ile yaşlı bakım kuruluşlarının standartları iyileştiriliyor. Diğer yandan Bakanlığımızın hayata geçirdiği Evde Bakım Sistemi ile yaşlılarımız kendi evinde bakım imkanı elde edebiliyor. Böylece aile bağları güçlenirken kurum bakım hizmetine olan ihtiyaç azalmış oluyor. Bizim insanımızın zihinsel ve manevi kodlarına işlenmiş olan büyüklere hürmet, ne bir güne ne bir haftaya sığar. Nesiller arası kurduğumuz derin muhabbeti yaşamın bütününe yaymayı başarmış bir millet olmakla iftihar ediyoruz. Sizlerin yeri, hepimizin kalbinde en müstesna köşededir. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin."

HAYAT STAJI İMKANI SUNAN PROJELERİ HASSATEN ÖNEMLİ GÖRMELİYİZ'

Emine Erdoğan, büyüklerin, aileyi bir arada tutan ve koruyan rolüne ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Kökleriyle bağı güçlü olan ağacı, ne kadar sert olursa olsun hiçbir rüzgar yıkamaz. Gençlerimizi büyüklerimizle bir araya getiren, adeta bir hayat stajı imkanı sunan projeleri hassaten önemli görmeliyiz" diye konuştu.

'YAŞLI PROFİLİ ARAŞTIRMASINI, 3 GÜN SONRA 22 MART'TA MİLLETİMİZLE PAYLAŞACAĞIZ '

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise yaşlıların medeniyeti ve gelenekleri yarına taşıyan en değerli varlıklar olduğunu kaydederek, şöyle dedi:

"Gençlerin yaşlıların bilgeliklerinden, yaşlıların ise gençlerin enerjisi ve yeniliğe açık olmalarından faydalanmaları bizler için çok kıymetlidir. Bu nedenle, kuşaklararası dayanışma; yaşlıların sosyal hayata daha aktif bir şekilde katılımlarına fırsat sunar. Ayrıca, gençlerin de büyüklerimize yardım etmeleri ve ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmalarını sağlar. Böylece kuşaklararası etkileşim, toplumun her kesiminin birbirine destek olmasını sağlarken, toplumsal birliği ve bütünleşmeyi de güçlendirir. Biz de, Bakanlık olarak, her zaman değerli büyüklerimizin yanında ve hizmetinde olmaya gayret ediyoruz. Yaşlılarımızın aileleri ve yakınlarıyla beraber, sosyal hayat ile bağlarını güçlendirerek güvenli ve mutlu bir hayat sürmeleri için çalışıyoruz. Ülkemizin her köşesinde ve tüm illerimizde yaşlılarımız ve aileleri için özel hizmet modelleri geliştiriyoruz. Yaşlılarımıza, uzun süreli, gündüz ve evde bakım yardımlarımızla destek oluyoruz. Bu hizmetlere yönelik altyapımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Kurumlarımızda ağırladığımız büyüklerimize, tüm ihtiyaçlarını kapsayan hizmetler sunuyoruz. Aynı zamanda gündüz merkezlerimizde sosyal hayata katılımı destekleyerek, hayatın her anını değerli büyüklerimizle paylaşmak istiyoruz. 2016 yılında başlattığımız Yaşlı Destek Programımızla yaklaşık 88 bin hanede 128 bin yaşlımızın bakımlarını gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra çalışmalarını tamamladığımız Yaşlı Profili Araştırmasını, 3 gün sonra yani 22 Mart'ta milletimizle paylaşacağız."

'BUGÜNLERE GELMEMİZDE BÜYÜK EMEKLERİ OLAN BÜYÜKLERİMİZ'

Öte yandan Bakan Göktaş, iftar öncesi gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Sözlerine tüm büyüklerin Yaşlılara Saygı Haftası'nı kutlayarak başlayan Göktaş, onlara sağlıklı, mutlu, huzurlu yaşam dileklerini iletti. Her yıl 18- 24 Mart tarihlerinin Yaşlılara Saygı Haftası olarak kutlandığını dile getiren Göktaş, "Bugünlere gelmemizde büyük emekleri olan büyüklerimize daha fazla ihtimam göstermeye her daim saygı ve sevgiyle yaklaşmaya vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

'YAŞLI DESTEK' PROGRAMIMIZLA 128 BİN YAŞLIMIZIN BAKIMLARINI GERÇEKLEŞTİRDİK'

Bakanlık olarak her zaman onların yanında olma, onlara hizmet etme gayretinde olduklarını aktaran Göktaş, şunları söyledi:

"Yaşlılarımızın aileleri ve yakınlarıyla beraber, sosyal hayat ile bağlarını güçlendirerek güvenli ve mutlu bir hayat sürmeleri için çalışıyoruz. Ülkemizin her köşesinde ve tüm illerimizde yaşlılarımız ve aileleri için özel hizmet modelleri geliştiriyoruz. Evde bakım desteğimizle Türkiye'nin dört bir yanında yaşlılarımızın yanında oluyoruz. 2016 yılında başlattığımız Yaşlı Destek Programımızla yaklaşık 88 bin hanede 128 bin yaşlımızın bakımlarını gerçekleştirdik."

'22 BİNDEN FAZLA HANEYLE GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİK'

Bakanlık tarafından yapılan Yaşlı Profil Araştırması'na yönelik soru üzerine de Göktaş, araştırmanın sonuçlarını cuma günü kamuoyu ile paylaşacaklarını yineledi. Tüm dünya ile Türkiye'de de yaşlı nüfusunun giderek arttığına dikkati çeken Göktaş, "Bugün yüzde 10 olan 65 yaş ve üzeri nüfus oranımızın 2030'da yüzde 12,9, 2040'ta ise yüzde 16,3 olması bekleniyor. Türkiye'de ilk kez yapılan Yaşlı Profili Araştırması'nda çok çarpıcı sonuçlar elde ettik. Araştırma kapsamında 22 binden fazla haneyle görüşmeler gerçekleştirdik. Üç gün sonra araştırmanın sonuçlarını milletimizle paylaşacağız" dedi.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Ardından Türk Sanat Müziği konseri verildi.