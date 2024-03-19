Çarşı'dan iftar daveti

Beşiktaş’ın taraftar grubu Çarşı, Barbaros Meydanı'nda iftar yemeği düzenledi. 42’ncisi gerçekleşen iftar davetine; Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, ikinci başkan Hüseyin Yücel ve yöneticiler katıldı. Beşiktaş taraftarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Arat, iftarını taraftarlar ile birlikte yaptı. İftarın ardından Çarşı grubu tarafından başkan Hasan Arat ve ikinci başkan Hüseyin Yücel'e plaket verildi. Hüseyin Yücel'in taraftarlara üçlü çektirmesiyle iftar daveti sona erdi.