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Acı haber Bingöl'e ulaştı

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Tabip Teğmen Hulusi Elçi’nin (27) acı haberi, Bingöl'deki ailesine ulaştı.

Acı haber Bingöl'e ulaştı
Acı haber Bingöl'e ulaştı
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Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Tabip Teğmen Hulusi Elçi, şehit oldu. Şehidin acı haberi, Bingöl’de yaşayan ailesine verildi. Şehidin büyükbabası Çerkez Elçi ile büyükannesi Hayriye Elçi’nin Yenişehir Mahallesi’ndeki yaşadığı eve, Türk bayrakları asıldı. Vali Ahmet Hamdi Usta ve askeri erkan da, şehidin büyükbaba ve büyükannesini ziyaret ederek başsağlığında bulundu.

Şehidin annesinin umrede, babasının ise yurt dışında olduğu, acı haberi aldıktan sonra Bingöl’e doğru yola çıktıkları öğrenildi.

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19 Mar 2024 - 20:21 DHA Bingöl- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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