Acı haber Bingöl'e ulaştı

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Tabip Teğmen Hulusi Elçi, şehit oldu. Şehidin acı haberi, Bingöl’de yaşayan ailesine verildi. Şehidin büyükbabası Çerkez Elçi ile büyükannesi Hayriye Elçi’nin Yenişehir Mahallesi’ndeki yaşadığı eve, Türk bayrakları asıldı. Vali Ahmet Hamdi Usta ve askeri erkan da, şehidin büyükbaba ve büyükannesini ziyaret ederek başsağlığında bulundu.
Şehidin annesinin umrede, babasının ise yurt dışında olduğu, acı haberi aldıktan sonra Bingöl’e doğru yola çıktıkları öğrenildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.