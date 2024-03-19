Acı haber Bingöl'e ulaştı

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Tabip Teğmen Hulusi Elçi, şehit oldu. Şehidin acı haberi, Bingöl’de yaşayan ailesine verildi. Şehidin büyükbabası Çerkez Elçi ile büyükannesi Hayriye Elçi’nin Yenişehir Mahallesi’ndeki yaşadığı eve, Türk bayrakları asıldı. Vali Ahmet Hamdi Usta ve askeri erkan da, şehidin büyükbaba ve büyükannesini ziyaret ederek başsağlığında bulundu.

Şehidin annesinin umrede, babasının ise yurt dışında olduğu, acı haberi aldıktan sonra Bingöl’e doğru yola çıktıkları öğrenildi.