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Manisar'da sahte zeytinyağı operasyonu

Manisa Akhisar'da, jandarma ekipleri tarafından bir depoya gerçekleştirilen operasyonda, pet şişe ve tenekelere koyulmuş halde yüzlerce litrelik sahte zeytinyağı ve sıvı gübre ele geçirildi.

Manisar'da sahte zeytinyağı operasyonu mask
Manisar'da sahte zeytinyağı operasyonu
Manisar'da sahte zeytinyağı operasyonu
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Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Akhisar ilçesinde bulunan bir depoda sahte zeytinyağı üretildiği bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda, 50 litrelik 2 teneke ve 5 litrelik pet şişeler içerisinde 251 sahte zeytinyağı, 10 tonluk 3, 5 tonluk 1 ve 1 tonluk 7 yağ tankı, 1 kantar, 1 jeneratör, 1 hava kompresörü ve zeytinyağı dolum makinası ele geçirildi. Ayrıca, 20 ve 10 litrelik 288 şişe sıvı gübre ile bin 845 boş teneke ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin yaklaşık değerinin 800 bin TL olduğu öğrenildi. Malzemeler Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alınırken, depo sahipleri olduğu tespit edilen M.Ö., C.K., H.K. ve İ.E.S. hakkında adli işlem başlatıldı.

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19 Mar 2024 - 19:49 DHA Manisa- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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