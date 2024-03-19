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İspanya Dışişleri Bakanı Bueno Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı tarafından, İspanya Krallığı Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares Bueno'nun 20-21 Mart 2024 tarihlerinde Türkiye'ye gelerek resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

İspanya Dışişleri Bakanı Bueno Türkiye'ye geliyor mask

Dışişleri Bakanlığı tarafından ziyarete ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İspanya Krallığı Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares Bueno, 20-21 Mart 2024 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacaktır" denildi.

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19 Mar 2024 - 19:47 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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