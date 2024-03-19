Dışişleri Bakanlığı tarafından ziyarete ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İspanya Krallığı Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares Bueno, 20-21 Mart 2024 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacaktır" denildi.
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İspanya Dışişleri Bakanı Bueno Türkiye'ye geliyor
Dışişleri Bakanlığı tarafından, İspanya Krallığı Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares Bueno'nun 20-21 Mart 2024 tarihlerinde Türkiye'ye gelerek resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.