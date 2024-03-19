A Milli Futbol Takımı'nın hazırlıkları sürüyor

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top kapma çalışması yapan oyuncular, iki grup halinde şut ve defansif organizasyon çalışmaları yaptı. Antrenman öncesinde A Milli Futbol Takımı’na ilk kez seçilen; Semih Kılıçsoy, Ahmetcan Kaplan, Oğuz Aydın ve Can Uzun alkışlandı.
Öte yandan millilerin antrenmanını Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da takip etti.
Ay-yıldızlı ekip, yarın TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.