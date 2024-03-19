A Milli Futbol Takımı'nın hazırlıkları sürüyor

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top kapma çalışması yapan oyuncular, iki grup halinde şut ve defansif organizasyon çalışmaları yaptı. Antrenman öncesinde A Milli Futbol Takımı’na ilk kez seçilen; Semih Kılıçsoy, Ahmetcan Kaplan, Oğuz Aydın ve Can Uzun alkışlandı.

Öte yandan millilerin antrenmanını Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da takip etti.

Ay-yıldızlı ekip, yarın TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.