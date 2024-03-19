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Kolilerinde 40 bin uyuşturucu hap bulundu

Ankara'da, kaçak tütünlerin ulunduğu kolilere gizlenmiş, 40 bin 627 ecstasy hap ele geçirildi, 4 şüpheli ise gözaltına alındı.

Kolilerinde 40 bin uyuşturucu hap bulundu
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri tarafından 'Narkogüç' operasyonları kapsamında çalışma yapıldı. Mamak ilçesinde 1 iş yerine düzenlenen baskında, toplam 20 koli kaçak tütün ve arasında zulalanmış 40 bin 627 ecstasy hap ile 1 av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin 15, diğerinin de 13 suçtan sabıka kaydı olduğu tespit edilirken, haklarında adli işlem başlatıldı.

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19 Mar 2024 - 18:46 DHA Ankara- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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