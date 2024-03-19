Kolilerinde 40 bin uyuşturucu hap bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri tarafından 'Narkogüç' operasyonları kapsamında çalışma yapıldı. Mamak ilçesinde 1 iş yerine düzenlenen baskında, toplam 20 koli kaçak tütün ve arasında zulalanmış 40 bin 627 ecstasy hap ile 1 av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin 15, diğerinin de 13 suçtan sabıka kaydı olduğu tespit edilirken, haklarında adli işlem başlatıldı.