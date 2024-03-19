Kolilerinde 40 bin uyuşturucu hap bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri tarafından 'Narkogüç' operasyonları kapsamında çalışma yapıldı. Mamak ilçesinde 1 iş yerine düzenlenen baskında, toplam 20 koli kaçak tütün ve arasında zulalanmış 40 bin 627 ecstasy hap ile 1 av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin 15, diğerinin de 13 suçtan sabıka kaydı olduğu tespit edilirken, haklarında adli işlem başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.