Erdoğan, Ankara'da muhalefete yüklendi

Erdoğan, 14-28 Mayıs 2023'te Türkiye'nin en kritik seçimlerinden birini geçirdiğini belirterek, "Mamak, Cumhurbaşkanı seçiminde şahsıma yüzde 49 oy oranıyla destek verdi. Buradan bize destek olan şahsımıza teveccüh gösteren tüm Mamaklı kardeşlerime teşekkür ediyorum. Tabii biz Mamak'tan aslında daha yüksek oy bekliyorduk. Demek ki mesajlarımızı Mamak halkına ulaştırma noktasında eksiklerimiz oldu. Şunu burada özellikle ifade etmek isterim; hangi kökene, meşrebe, fikre, siyasi görüşe mensup olursa olsun her vatandaşımız bizim başımızın tacıdır. Bizim siyaset geleneğimizde beklentiler karşılanmayınca muhalefetin yaptığı gibi suçu, hatayı, kusuru millete atmak yoktur. Biz eksik varsa kendimizde arar, hata varsa yine kendimize bakarız. Muhalefet cenahı ise bırakın kazandıkları bir seçimi, yenildikleri seçim sonrasında bile kendilerini sorgulamaz, hesaba çekmezler. Her zaman bir günah keçisi bulup hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ederler" dedi.

Muhalefetin önceki alışkanlıklarını tekrarladığını aktaran Erdoğan, "Suçu vatandaşa ve CHP adayı zata yıkıp kendilerini temize çıkardılar. Ne oldu 6'lı masa? Şu anda 6'lı masadan ortada kimse kaldı mı? Hani liderler Meclis'e girebildiler mi? Ama biz yine Meclis'teyiz. İnşallah Mamak, 31 Mart'ta ben inanıyorum ki destan yazacak. Biz kazanmış olmamıza rağmen bu seçimde aldığımız oyu yeterli görmüyoruz. Sandık sonucunu, 'Daha fazla insanımıza ulaşmamız gerektiği' şeklinde okuyoruz. Önümüzdeki mahalli idareler seçimlerinde inşallah bunu yapacağız. 31 Mart'ta Mamaklı kardeşlerimizle el ele verip eser ve hizmet siyasetini zirveye çıkartacağız" ifadelerini kullandı.

'Aramıza nifak sokmaya çalışanlara karşı daima uyanık olacağız’

Erdoğan, eser ve hizmet zincirine bugün yeni halkalar eklediklerini, Mamak Belediyesi'nin kazandırdığı 52 kalem yatırımı, resmen hizmete açtıklarını belirtti. Erdoğan, bu projeler arasında; havuzlar, millet kıraathaneleri, bahçeler, kapalı pazar yerleri, kütüphaneler, anaokulları, gençlik merkezleri bulunduğunu kaydetti. Erdoğan, "'Şu partiye oy verenler belediyenin kapısından giremez' diyen 'ırkçı' ve 'faşist' zihniyetten asla olmadık. Teröre ve şiddete bulaşmadığı, bu millete ihanet etmediği sürece hangi partiye oy verirse versin, herkesi bağrımıza bastık. Ancak 14-28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi siyasi rekabeti siyasi husumete dönüştürmeye çalışanlar var. Tek parti zihniyetinin günümüzde temsilcisi olan CHP yönetimi ırkçılık, ayrımcılık ve bölücülükte yine kendi kötü geçmişiyle yarışıyor. Bunlar lafa gelince sağda solda sürekli ahkam keserler; ama insanlarımızı kökenleri, kılık kıyafetleri üzerinden ayrıştırmadan da duramazlar. Biz daha yakın geçmişinde Çorum olaylarını, Maraş olaylarını yaşamış bir milletiz. Biz Sivas olaylarında çok ciddi provokasyonlara maruz kalmış bir ülkeyiz. Son olarak Gezi hadisesinde sokaklarımızın nasıl karıştırıldığını, milletin nasıl birbirine düşürülmek istendiğini hepimiz hatırlıyoruz. Haftalarca sokaklarımızı terörize ettiler. Belediyeye ait araçları yaktılar. Esnafımızın malına mülküne zarar verdiler. Milletimizin iradesine, geleceğine ve kardeşliğine sahip çıkması sayesinde hamdolsun bu kaos girişiminin önüne geçtik. Hangi inanca mensup olursa olsun 85 milyonu kimsenin bölemeyeceğini, içimizdeki fitne tüccarlarına açık ve net gösterdik. Bu ülkede benzer senaryoların tekrar yaşanmasına izin veremeyiz. Şimdi şunu çok iyi bilmenizi isterim; her kim mezhebi, kimliği üzerinden siyaset yapıyorsa bu ülkenin iyiliğini istemiyor demektir. Her kim bölgecilik yapıyor, insanları etnik kökenine göre ayırıyorsa bu milletin huzurunu istemiyor demektir. Siyasi partiler olarak elbette yarışacağız. Siyasetçiler olarak elbette eleştirilerimizi dile getireceğiz. Ülkemizin ve milletimizin menfaati adına doğru bulmadığımız hususları elbette açık yüreklilikle ifade edeceğiz. Ama bunları yaparken bizi birbirimize düşürerek, aramıza nifak sokmaya çalışanlara karşı daima uyanık olacağız" ifadelerini kullandı.

'Kaybedeceklerini anlayanların tahriklerine kapılmadan 11 gün boyunca çok iyi çalışacağız'

Vatandaşlardan AK Parti ve Cumhur İttifakı'na sahip çıkmalarını isteyen Erdoğan, "Son 5 yılda Ankara'nın nasıl bir hizmetsizlik ve esersizlik girdabına düştüğünü sizler çok iyi biliyorsunuz. Havalimanından buralara kadar Allah aşkına yolların asfaltlanması diye bir şey var mı? Nereden nereye geldik? Seçim meydanlarında bol keseden vaat dağıttılar; ama göreve gelince verdikleri sözlerin hiçbirini yerine getirmediler. Kullandıkları 100 milyarlarca liralık devasa bütçelere rağmen ortada örnek gösterebilecekleri hiçbir eserleri, yatırımları yok. 'Proje' diye bahsettikleri işlerin çok daha fazlasını bizim orta çapta bir ilçe belediyemiz bunlardan çok daha iyi zaten yapıyor. Şu anda Ankara'da metro adına yapılan ne varsa hepsi bizim yaptıklarımız. Belediye olarak bunların yaptığı yok. Asfalt dökmemekle, yol, köprü yapmamakla, taş üstüne taş koymamakla övünen bir beceriksiz yönetim var. Elini vicdanına koyan tüm Ankaralı kardeşlerim şu gerçeği kabul edecektir; Ankara bir 5 yıl daha böyle yönetilmeyi kaldıramaz. Ankara bu kadar ihmale, bu kadar yatırımsızlığa tahammül edemez. Ankara'nın yavaşlıktan kurtulması ve bir an önce hızlanması gerekiyor. Trafik başta olmak üzere şehrimizin sorunlarının kördüğüm haline gelmemesi için 31 Mart seçimleri büyük bir fırsattır. Gelin bu fırsatı heba etmeyelim. Gelin Ankara'nın önünde yeni ufuklar açalım, bunun için önümüzdeki 11 günü çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Kaybedeceklerini anlayanların tahriklerine kapılmadan 11 gün boyunca çok iyi çalışacağız" dedi.

'Ankaralı hemşerilerim iyi düşünsün'

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok da Mansur Yavaş'ı eleştirerek, "'Kayıp Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı aranıyor' diye ilan vermek lazım. Gezdiğimiz ilçelerde bakıyorum, nüfusu ve bütçesi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden az olan belediye başkanlarımız destan yazmış. ABB Başkanı nerenin belediye başkanı? Ankara’nın sokaklarında gören yok ama Londra'nın sokaklarında görüyorlar. Bu Yavaş'ın çilesi çekilir mi? 5 yıl daha bu çile çekilir mi, Ankaralı hemşerilerim iyi düşünsün" diye konuştu.