Yerlikaya Kahramanmaraş’ta esnafı ziyaret etti

Depremzedeler için Akyar Mahallesi’nde yapılan toplu konutların kura çekimine katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, daha sonra kentteki alışveriş merkezine geçti. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünler, milletvekilleri ile belediye başkan adaylarının da eşlik ettiği Yerlikaya, alışveriş merkezindeki esnafı ziyaret edip karanfil verdi, vatandaşlarla da sohbet etti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.