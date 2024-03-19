Yerlikaya Kahramanmaraş’ta esnafı ziyaret etti

Depremzedeler için Akyar Mahallesi’nde yapılan toplu konutların kura çekimine katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, daha sonra kentteki alışveriş merkezine geçti. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünler, milletvekilleri ile belediye başkan adaylarının da eşlik ettiği Yerlikaya, alışveriş merkezindeki esnafı ziyaret edip karanfil verdi, vatandaşlarla da sohbet etti.