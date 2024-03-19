19 Mar 2024 - 18:35- Gündem G:

Yerlikaya Kahramanmaraş’ta esnafı ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ta esnafa ziyarette bulundu.

Yerlikaya Kahramanmaraş’ta esnafı ziyaret etti
Yerlikaya Kahramanmaraş’ta esnafı ziyaret etti
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Depremzedeler için Akyar Mahallesi’nde yapılan toplu konutların kura çekimine katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, daha sonra kentteki alışveriş merkezine geçti. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünler, milletvekilleri ile belediye başkan adaylarının da eşlik ettiği Yerlikaya, alışveriş merkezindeki esnafı ziyaret edip karanfil verdi, vatandaşlarla da sohbet etti.

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19 Mar 2024 - 18:35 DHA Kahramanmaraş- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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