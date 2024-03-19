Ümraniye’de okul sayısı 4 kat arttı

Ümraniye Belediyesi tarafından Yukarı Dudullu Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Dudullu Amanetoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi törenle hizmete açıldı. Açılış törenine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve çok sayıda öğretmen ile öğrenci katıldı. Eğitime başlayan okulun içerisinde; 24 adet derslik, idari odalar, rehberlik odaları, kütüphane, toplantı odası, konferans salonu, mescitler, ıslak ve teknik hacimler ile personel odası bulunuyor. Yukarı Dudullu Mahallesi’nde inşa edilen liseden 854 öğrenci faydalanacak.

“İstanbul gibi bir yerde bize bütçe ayrılsa bile bu bütçe okul yapmamıza yetmiyor”

Ümraniye’de 2002 yılından itibaren eğitim alanında yapılan yatırımlar hakkında bilgiler paylaşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Ümraniye’de 2002-2003 yılında toplam 140 bin 77 öğrencimiz varmış bugün de yaklaşık 140 bin, öğrenci sayısı pek değişmemiş. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda 2002 yılında 4 bin 77 öğretmen varmış. Şu anda Ümraniye’de 8 bin 228 öğretmenimiz var. Öğrenci sayısı aynıyken öğretmen sayısı ikiye katlanmış. 2002 yılında Ümraniye’de 114 okulumuz varmış, bu yaklaşık 2 bin 400 dersliğe karşılık geliyor. Şu anda ise 399 okulumuz var. Okul sayımız 4 kata yakın artmış durumda. Derslik olarak da 4 bin 712 derslik bulunuyor. Bu rakamlar devrim niteliğinde. Bunları yaparken nasıl yapıyoruz; iki önemli paydaşımız var. Bir tanesi hayırsever ailelerimiz. Tüm hayırseverlere teşekkür ederim Allah razı olsun. Diğer paydaşımız da yerel yönetimler. İstanbul gibi bir yerde bize bütçe ayrılsa bile bu bütçe okul yapmamıza yetmiyor” diye konuştu.

‘Çocuklarımızın bu toplumun içinde yaşayan, toplumun değerlerine uygun bireyler olabilsinler diye’

Eğitimin içeriğini daha nitelikli hale getirmenin Türkiye’nin dünya koşullarında rekabet gücünü artıracağını ifade eden Bakan Tekin, “Burada da en büyük destekçimiz velilerimiz. ‘Çocuklarımız kitap okumuyor, telefona bağımlı hale geldiler’ diyorsunuz. Ben velilerimize şunu soruyorum; çocuklarınız eve geldiğinde birlikte kaç saat kitap okuyorsunuz? Ya da birlikteyken zamanınızın ne kadarını telefonda veya televizyon izleyerek geçiriyorsunuz? Bu soruyu önce kendinize sorun lütfen. Çin’de, Sri Lanka’da, Singapur’da velilerin kitap okuma saati haftalık 10,5-11 saat bandında. Türkiye de ise 4,5 saat. Çocuklarımıza ve öğretmenlerimize laf edeceğimize önce kendimizi sineye çekelim. Herkes kendi sorumluluklarını yerine getirirse böylece bu ülkeye hizmet etmiş oluruz. Öğretmenlerimize de bu süreçte bize olan katkılarından dolayı teşekkür ederim. İstanbul’da İmam Hatip Lisesi yaklaşık yüzde 10’larda. Biz çocuklarımızın sadece okulda değil okul dışında da öğrenmesini ve içinde yaşadığı toplumun bir ferdi olarak başarılı olmasını önemsiyoruz. Biz yaz aylarında temel ve orta öğretimdeki kurumlarımız için yönetmelik değişikliği yaptık ve iki husus ekledik. Birincisi sosyal etkinlik modülü ekledik. İki sosyal sorumluluk projeleri ekledik. Çocuklarımızın yaklaşık 40 saat sosyal sorumluluk projesi yapmasını istiyoruz. Çünkü çocuklarımızın bu toplumun içinde yaşayan, toplumun değerlerine uygun bireyler olabilsinler diye” ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, konuşmasının sonunda “Okulumuzun hayırlı olmasını temenni ediyor; İlçedeki hizmetlerinden dolayı Başkanımıza ve hayırsever ailemize teşekkür ediyoruz” dedi.

"Önümüzdeki yıl kurslarımıza katılan öğretmenlerimizden sınıf dışı etkinlik projesi olanlara da maddi destek sağlayacağız"

Törene katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da vakıf olarak öğretmenlere yönelik kurs ve eğitim programları düzenlemeye başladıklarını dile getirerek, “Bu yıl İstanbul il Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir protokol imzalayarak düzenlediğimiz kursları nasıl güçlendirebileceğimizi değerlendirdik. Açacağımız kurslarla ilgili öğretmenlerimize çeşitli anketler uyguladık. Bunların sonucuna göre açılacak kurslarımızı belirliyoruz. Ayrıca önümüzdeki yıl kurslarımıza katılan öğretmenlerimizden sınıf dışı etkinlik projesi olanlara da maddi destek sağlayacağız” dedi.

Öğretmenin ve öğrenmenin yaşı olmadığını söyleyerek konuşmasını sürdüren Erdoğan, “Eğitim; öğrenmenin ve öğretmenin birlikte olacağı bir iştir. Açılışını yaptığımız Dudullu Amanetoğlu Anadolu İmam Hatip Lisemizin Ümraniye’ye hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bakanımıza, Başkanımıza ve hayırsever ailemize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

"Hayırsever Hacı Emin Amca'mızdan da Allah razı olsun diyorum"

Açılış töreninde konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Dudullu bölgemiz sanayisiyle, güzel insanlarıyla 4-5 mahalleden oluşan bir yerimiz. Okul, videoda seyrettiğimiz gibi metroya çok yakın. Türkiye’de 22 yıldır yapılmayan işler kalmadı. Devletimiz, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde eğitimden, savunma sanayiye kadar her türlü hizmeti yapmaya devam ediyor. Eğitime desteklerinden ötürü Bakanımıza ve Bilal Bey’e çok teşekkür ediyorum. Hayırsever Hacı Emin Amca'mızdan da Allah razı olsun diyorum” dedi.

Tören sonunda açılış kurdelesi kesilerek, hediye takdiminde bulunuldu.