YRP'li Bekin'den sert sözler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) basın toplantısı düzenledi. Burada açıklamalarda bulunan Bekin, “Sayın Cumhurbaşkanımızın son günlerde partimize yönelik açıklamalarını büyük bir şaşkınlık ile izlediğimizi ifade etmeden geçemeyeceğiz. Bizler hiç kimsenin paçasına tutunarak siyaset yapmadığımızı ve salt milli görüş ilkelerine sımsıkı tutunarak siyaset yaptığımızı vurgulamak isteriz” diye konuştu.

‘Hiçbir siyasi partinin arka bahçesi ve payandası olmadığımızı belirtmek isteriz’

"İktidar yerel seçimler öncesi ekonomi başta olmak üzere her alanda yaşanan başarısızlığının faturasını unutturmak adına Yeniden Refah Partisini hedef alması kabul edilebilir bir durum değildir" diyen Bekin, şunları söyledi:

“2024 mahalli seçimlerine sayılı günler kalmışken milletimizin Yeniden Refah Partisi’ne olan teveccühü hızlı bir ivme kazanmıştır. 31 Mart Mahalli seçimine kadar üye sayısı bakımından üçüncü parti konumuna gelecek olmamız bunun en bariz göstergesidir. Bizler ‘Ahlaklı Belediyecilik’ anlayışını yeniden ikame etmek üzere kolları sıvamış bulunuyoruz. Bizler Yeniden Refah Partisi olarak siyasette nezaket ve zarafeti önemseyen bir anlayışla yola çıkmış bulunuyoruz. Bizler Yeniden Refah Partisi olarak gönüller fethetmeye geliyoruz. Bu nedenle saygılı ve yapıcı yaklaşımlarla halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda çözüm üretici politikalar bizlerin en büyük önceliğimizdir. Bizler, başka siyasi partilerin kazanması veya kaybetmesi üzerine politika yapmadığımızı, hiçbir siyasi partinin arka bahçesi ve payandası olmadığımızı belirtmek isteriz. Ortada bir başarısızlık varsa bunu dışarıda aramak yerine iktidarın kendi içerisinde araması gerekli olduğu düşüncesindeyiz. Mevcut iktidarın artık çözüm oryantasyonu politikaları öncelemek yerine çözümsüzlük politikaları arkasına sığınarak, rakiplerini suçlayıcı yaklaşımı içerisine girmesi ve başarısızlığının faturasını başkalarına yüklemeye çalışması bir nevi akıl tutulması olsa gerek. Ez cümle, mevcut iktidar aslında İstanbul, Ankara gibi metropolleri zaten 2019 yılında kaybetmiş olup yeniden kaybetme ile yüz yüze kalmış olacak ki şimdiden Yeniden Refah Partisi’ni imlemeye çalışmaktadır.”