Ali Sirmen son yolculuğuna uğurlandı

Hastanede tedavi gördüğü sırada yaşamını yitiren 84 yaşındaki gazeteci Ali Sirmen, Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Cumhuriyet gazetesi yazarı ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Sirmen 17 Mart'ta İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybetti. Sirmen için bugün ilk olarak yazarı olduğu Cumhuriyet gazetesinin önünde veda töreni düzenlendi. Törenin ardından Sirmen'in naaşı Zincirlikuyu Camii'ne getirildi. Sirmen için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in de bulunduğu sanat, spor ve basın camiasından birçok isim katıldı. Sirmen'in oğlu Devrim Sirmen ve ailesi cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Gazeteci Ali Sirmen'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

"KEŞKE DAHA ÖNCE TANIMA ŞANSIM OLSAYDI"

Cenazeye katılan eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ, "Ali Sirmen Cumhuriyetin yetiştirdiği, bizim jenerasyondan biri. Kendisiyle yakın yaşlardaydık. Ali Sirmen'in kaybı her şeyden evvel Türkiye için büyük bir kayıp. Kendisiyle son dönemlerinde tanışmıştık. Çok geç oldu, keşke daha önceden tanıma şansım olsaydı. Son dönemlerinde birkaç defa beraberdik. O kısa beraberlikler bile onun ne kadar derin biri olduğunu gösteriyordu. Yelpazesi çok genişti, dış politikadan spora, sanata, her alanda kendini çok iyi yetiştirmiş. Çok iyi bir isimdi. Çok büyük bir insandı. Onu daha kısa özetlemek gerekirse, cumhuriyet ve Atatürk aşığıydı. Bu konuda günün şartlarına uyarak farklı konuşayım diyerek o yola sapmadı. Her zaman bu konularda dimdik durdu. İşte bazılarına örnek olsun. Büyük bir kayıp, herkese baş sağlığı diliyorum" dedi.

"EKSİKLİĞİNİ HER ZAMAN HİSSEDECEĞİZ"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise, "Ali abi Galatasaray için çok önemli bir isimdi. Galatasaray'da büyük emekleri var. Duayen bir kimliği vardı. Kendisine Allah rahmet eylesin. Kendisiyle geçmişe yönelik çok hatıram var. Kaybı Galatasaray için, Türk gazeteciliği için, Türkiye için büyük bir kayıptır. Değerli ailesine baş sağlığı diliyorum. Allah onlara sabır versin, kendisi de ışıklar içinde uyusun. Allah rahmet eylesin. Eksikliğini her zaman hissedeceğiz" diye konuştu.