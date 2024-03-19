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Asansörde dans etti

Saç rengini değiştirerek dikkatleri üzerine çeken Melis Sezen, yeni haftaya enerjik bir başlangıç yaptı. Asansörde müzik açıp yerinde duramayan ve dans eden oyuncu, bu anları takipçileriyle de paylaştı.

Asansörde dans etti mask
Asansörde dans etti
Asansörde dans etti
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'Melis Sezen, 'Sadakatsiz' dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle izleyicilerin hafızalarında yer etti. Hem tarzıyla hem paylaşımlarıyla hem de dikkat çekici danslarıyla konuşuluyor.

Sarışın olarak bilinen 27 yaşındaki Melis Sezen, imajında önemli bir değişikliğe giderek saç rengini koyulaştırmıştı ve bu karar herkesi şaşırtmıştı.

Melis Sezen, dans repertuarına bir yenisini ekledi ve asansörde kendini tutamayan güzel oyuncu bu anları takipçileriyle de paylaştı.

"Melis Sezen, "Sabah enerjisi" notuyla yaptığı paylaşımına hayranlarından "Ne yapsan yakışıyor" yorumları hemen geldi.

Asansörde dans etti
Asansörde dans etti

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19 Mar 2024 - 14:42 Ankara- Magazin

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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