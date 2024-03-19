Asansörde dans etti

'Melis Sezen, 'Sadakatsiz' dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle izleyicilerin hafızalarında yer etti. Hem tarzıyla hem paylaşımlarıyla hem de dikkat çekici danslarıyla konuşuluyor.
Sarışın olarak bilinen 27 yaşındaki Melis Sezen, imajında önemli bir değişikliğe giderek saç rengini koyulaştırmıştı ve bu karar herkesi şaşırtmıştı.
Melis Sezen, dans repertuarına bir yenisini ekledi ve asansörde kendini tutamayan güzel oyuncu bu anları takipçileriyle de paylaştı.
"Melis Sezen, "Sabah enerjisi" notuyla yaptığı paylaşımına hayranlarından "Ne yapsan yakışıyor" yorumları hemen geldi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.