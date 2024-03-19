Kızılay'da aşevi otomasyonu dönemi

Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Doktor Cevat Naki Akkerman Aş Ocağı'nda geliştirilen otomasyon sistemine ilişkin açıklama yaptı. Yılmaz, ülke genelindeki 45 aşevi, 151 mobil ikram aracı ve şubelerde yemek ikramı yapıldığını, aşevi modelinin Kızılay'ın tarihinden geldiğini kaydetti. Türkiye'nin dört bir tarafında 45 aşevinde kazanların kaynadığını belirten Yılmaz, "Bu kazanlar, hayırseverlerimiz sayesinde kaynıyor. Aşevlerimizde iki tane temel modelimiz var. Bir tanesi, aşevinin kendi yerinden yapılan dağıtım, bir tanesi ise evinden çıkamayan kişilere sefer taslarıyla evlerine gönüllülerimizin elleriyle yapılan teslimat. Aşevlerinden yapılan dağıtım için aşevi otomasyon programı geliştirdik. Bu otomasyon programında ihtiyaç sahiplerinin sosyal incelemesi yapıldıktan sonra, kimlik kartlarına kaç kişi oldukları ve ihtiyaçları tanımlanmış oluyor. Bu şekilde turnikelerden geçiş sağlanıyor. Kart okunduğu zaman dağıtım yapan aşçılarımızın görecekleri şekilde kaç kişi olduklarının bilgisi oluyor. Bu şekilde ne gereğinden fazla verip israfa neden olmuş oluyoruz ne de gereğinden az verip ihtiyaç sahiplerini yarım bırakmış oluyoruz. Dolayısıyla otomasyon projemizi özellikle yerinden dağıtım yapan bütün aşevleri uygulamaya başlamış olacaklar" diye konuştu.

Yılmaz, ramazan ayı kampanyalarını Hatay'da başlattıklarını belirterek, "Bu ramazanda 100 binin üzerinde gıda kolisi dağıtacağız, bir taraftan bayramlıklar dağıtacağız ve çocuklarımızı sevindireceğiz, bir taraftan bu sene nakit programımızı devreye aldık" dedi.

105 YILLIK GELENEK

Türk Kızılay'ın Ulucanlar'daki Doktor Cevat Naki Akkerman Aş Ocağı'nda, 105 yıldır kesintisiz olarak ihtiyaç sahiplerine yemek veriliyor. Hayırseverlerin yardımlarıyla kapılarını ihtiyaç sahibi ailelere açan aş ocağında, günde 3 veya 4 çeşit olarak hazırlanan yemekler, bir ailenin 2 öğün beslenme ihtiyacını karşılayacak şekilde dağıtılıyor. Yemeğin yanı sıra kişi sayısına göre ekmek de ikram ediliyor.