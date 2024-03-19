Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 31 bin 819 sivilin öldüğünü, 73 bin 934 sivilin ise yaralandığını bildirdi. Bakanlık, son 24 saatte 93 sivilin hayatını kaybettiğini ve 142 sivilin yaralandığını duyurdu.
- Dünya
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'deki can kaybını açıkladı
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 31 bin 819 sivilin öldüğünü, 73 bin 934 sivilin ise yaralandığını bildirdi. Bakanlık, son 24 saatte 93 sivilin hayatını kaybettiğini ve 142 sivilin yaralandığını duyurdu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.