19 Mar 2024 - 14:18 - Dünya

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'deki can kaybını açıkladı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 31 bin 819 sivilin öldüğünü, 73 bin 934 sivilin ise yaralandığını bildirdi. Bakanlık, son 24 saatte 93 sivilin hayatını kaybettiğini ve 142 sivilin yaralandığını duyurdu.