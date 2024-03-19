Gazeteci Ali Sirmen için tören düzenlendi

Cumhuriyet gazetesi yazarı ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Sirmen 17 Mart'ta İstanbul'da tedavi gördüğü bir hastanede 84 yaşında hayatını kaybetti. Sirmen için bugün saat 11.30'da Cumhuriyet Gazetesi'nin önünde tören düzenlendi. Törene, Ali Sirmen'in oğlu Devrim Sirmen, Özgür Mumcu, Güldal Mumcu, Özge Mumcu, eski CHP Genel Başkanı ve Gazeteci Altan Öymen, Emekli Büyükelçi Onur Öymen, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, Şair Ataol Behramoğlu, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve sevenleri katıldı. Sirmen'in cenaze töreninde Cumhuriyet Gazetesi imtiyaz sahibi ve Cumhuriyet Vakfı'nın başkanı Alev Coşkun konuşma yaptı. Sirmen'in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

“YERİ ZOR DOLDURULACAK BİR KİŞİLİK"

Alev Coşkun “Cumhuriyet gazetesinin temel direklerinden birisini daha yitirmiş bulunmaktayız. Yaklaşık yarım asırdır, Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışıyor, yazılar yazıyordu. Yeri zor doldurulacak bir kişiliği, yazarımızı bir düşün adamımızı, değerli bir yoldaşımızı, genç gazeteciler birikimli bir ağabeylerini yitirmiş bulunmaktadır. Tüm basın alemi, onurlu ve saygın birisini yitişmiş bulunmaktadır. Ali Sirmen, Nadir Nadi'nin gazeteye davet etmesi üzerine Cumhuriyet Gazetesi'nde yazılarına başlamıştır. O Nadir Nadi, İlhan Selçuk, Oktay Akbal, Uğur Mumcu neslinin bir üyesi, devamıdır. Nadir Nadi, İlhan Selçuk, Oktay Akbal, Sami Karaören… Bunlar çok yakın dostlar. Hele Uğur Mumcu, Ali Sirmen'in can dostudur. Uğur Mumcu, İstanbul'a geldiği zaman Ali Sirmen'in evinde kalmıştır" dedi.