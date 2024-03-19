Terör operasyonu: 4 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, MLKP silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma yürüttü. Tanık beyanları ile fiziki takip tespitleri sonucu, örgüt yönetiminden gelen talimatlar doğrultusunda İzmir'de çeşitli faaliyetler organize ettiği belirlenen şüphelilerin yakalanması için bugün operasyon düzenlendi. Aralarında ESP Eş Genel Başkan Yardımcısı Ebru Yiğit’in de olduğu 4 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 1 şüphelinin yakalaması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bulunan örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.
Büyütmek için resme tıklayın
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.