Otomobilinden inerken öldürüldü

Olay, saat 11.00 sıralarında Diliskelesi Mahallesi 702. Sokak’ta meydana geldi. Emre Taşdemir, 34 HDB 992 plakalı otomobilini park edip indikten sonra husumetli olduğu iddia edilen Ümit Y.'nin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Taşdemir, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli, tabancasını olay yerine atarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Taşdemir, 112 Acil ekipleri tarafından kaldırıldığı Gebze Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 6 boş mermi kovanı bulundu. Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.