- Asayiş

Otomobilinden inerken öldürüldü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde otomobilinden inerken aralarında husumet olduğu belirtilen Ümit Y.'nin silahlı saldırısına uğrayan Emre Taşdemir, yaşamını yitirdi.

Otomobilinden inerken öldürüldü mask
Otomobilinden inerken öldürüldü
Otomobilinden inerken öldürüldü
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Olay, saat 11.00 sıralarında Diliskelesi Mahallesi 702. Sokak’ta meydana geldi. Emre Taşdemir, 34 HDB 992 plakalı otomobilini park edip indikten sonra husumetli olduğu iddia edilen Ümit Y.'nin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Taşdemir, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli, tabancasını olay yerine atarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Taşdemir, 112 Acil ekipleri tarafından kaldırıldığı Gebze Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 6 boş mermi kovanı bulundu. Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

# Otomobil, husumetli, Cinayet, saat, için, edildi, olduğu, Sağlık

19 Mar 2024 - 13:42 DHA Kocaeli- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL