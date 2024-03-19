'Pinokyo' İstanbul'da

Carlo Collodi'nin dünya klasiği olan 141 yaşındaki Pinokyo masalı, müzikal formatta sahneleniyor. Bu müzikal, ünlü piyanist, orkestra şefi ve opera bestecisi Bujor Hoinic'in yönetiminde ve sanatçı Akasya Asıltürkmen'in anlatıcılığında izleyiciyle buluşacak. Pinokyo'nun hayallerinin peşinde koşarken yaşadığı maceralar, sevinçler ve zorluklar, 19 Mayıs ile 2 Haziran tarihleri arasında Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda seyirciyle buluşacak.

141 yaşındaki küçük ahşap kuklanın masalsı dünyası yeniden canlanıyor. Pinokyo, insan olmanın derinliklerine dair evrensel bir hikâyeyi her yaştan izleyiciye sunuyor. Pinokyo'nun masumiyeti, merakı ve dönüşüm yolculuğu, Romanya'da doğup İstanbul'da yaşamını sürdüren Bujor Hoinic'in besteleri ve Akasya Asıltürkmen'in anlatımıyla sahneye taşınıyor.

Pinokyo'nun hikâyesi, sadece çocukları değil, her yaştan insanı etkileyen dürüstlük, sadakat ve gerçek benliği bulma arayışı gibi evrensel temaları barındırıyor. Bu dramatik anlatımla, "Pinokyo", bu temaları güçlü bir şekilde vurgulayarak izleyicilere hem eğlenceli hem de düşündürücü bir deneyim sunuyor.

Yaklaşık 1 saat sürecek olan müzikal, dört yaş ve üzeri tüm izleyicilere açık olacak.