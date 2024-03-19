Altay'da başkanlığa yeni aday

Altay'da aylardır düşme hattından kurtulamayan Süleyman Özkaral'ın başkanlığa aday olacağı 22-29 Mart'ta yapılacak olağanüstü genel kurul öncesinde öğrenildi. Geçen yıl haziran ayında başkanlığa seçilen Ayhan Dündar'ın ekibinde yer alan ve ilk kez yönetime giren Özkaral, Kasım ayındaki genel kurulda ise Murat Pervane'nin yönetimine dahil olmuştu. Ocak ayında yönetim kurulu kararıyla başkanlık görevine getirilen Özkaral'ın bu kez seçimle başkanlık koltuğuna oturacağı açıklandı.

Toplam borcu son genel kurulda 602 milyon TL olarak açıklanan ve 2'nci Lig'e düşmek üzere olan Altay'da Özkaral'ın dışında başkan adayı çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu. Süleyman Özkaral'ın güçlü bir yönetim listesi oluşturmak için kolları sıvadığı ifade edildi. Özkaral'ın her ay sabit bir geliri olan, kendi ayakları üzerinde durabilen bir kulüp yapısı oluşturmayı planladığı belirtildi. Altay'da kasım ayında seçilen yönetim yasal sorun çıkması nedeniyle geçersiz sayılmış ve eski yönetimin imzalarıyla yeniden olağanüstü genel kurul kararı alınmıştı.