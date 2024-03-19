Bilet Dükkanı'ndan ramazan kampanyası

Ramazan ayı boyunca her gün yeni bir kampanya başlatan Bilet Dükkanı, müşterilerine çeşitli fırsatlar sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bilet Dükkanı, seyahat tutkunları için ramazan ayına özel, bir kampanya başlattı. Bu kampanya, ramazanda sevdikleriyle birlikte yola çıkmak veya ziyaret etmek istediği yerlere gitmek isteyenler için yeni bir fırsat sunuyor.

Bilet Dükkanı mobil uygulaması ya da web sitesinde her gün iftardan sahura kadar uçaktan otobüs biletine, araç kiralamadan transfer hizmetine ve otel rezervasyonlarına kadar geniş yelpazede bir kampanya yürütülüyor.

Bilet Dükkanı mobil uygulamasına özel olarak düzenlenen İftardan Sahura Ramazan kampanyalarının detayları, sosyal medya hesapları ve mobil uygulamadan gönderilecek anlık bildirimler ile kullanıcılara iletilecek.