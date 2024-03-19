Bodrum'da 67 kaçak göçmen yakalandı

Haber albümü için resme tıklayın

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 17 Mart'ta saat 07.45, 09.45 ve 09.55'te, Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler lastik botlardaki 13'ü çocuk, 67 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisini yakaladı. Ekipler aynı tarihte saat 08.25'te Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği 2 can salındaki 12'si çocuk 33 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.